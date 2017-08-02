Карина Саввина, , 21:40 — REGNUM

«Нас мало, но мы в тельняшках», — заметил десантник, обозрев не самую большую за последние годы толпу на Дворцовой площади в Петербурге, собравшуюся по случаю Дня ВДВ. И тут же со всех концов громыхнуло возмущенное: «Нас много!».

С погодой 2 августа Петербургу не повезло. Точнее, погода для Петербурга с самого утра была вполне обычная: ливень, гроза, шквалистый ветер. Но десантура не испугалась, и сотни человек все же вышли на Дворцовую с флагами «Войска дяди Васи».

Завсегдатаи, впрочем, признавали, что в 2017 году питерский День десантника оказался не слишком многолюден, но этот недостаток количества с лихвой компенсировался качеством участников. В полной экипировке явились не только ветераны, молодые военнослужащие, рядом с ними были замечены барышни в полосатых майках и даже платьях, младенцы в полном камуфляже, дети при беретах, с пластиковыми автоматами, и даже одна боевая такса. Сразу было понятно, кто тут «полковая жена», где «дочь полка», «сын полка», «пёс полка».

«247-й десантно-штурмовой есть? Ставрополье? Ребята?» — озирался молодой гвардеец. Никто не отзывался. «Эх, жалко, жалко…», — горестно заметил он и в очередной раз приложился к горячительному, находчиво замаскированному под пакет сока «Добрый». Его коллеги прибегли к менее изобретательному камуфляжу для бутылок в виде простых бумажных пакетов.

В полдень прозвучал залп с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Тут же был дан старт праздничному шествию ветеранов, ради которого перекрыли Миллионную улицу. Колонна в сопровождении оркестра двинулась в сторону Марсова поля.

Утром в Петербурге уже почтили память павших воинов у мемориального комплекса погибшим в Афганистане — в Купчино, а также на Смоленском и Серафимовском кладбищах. Теперь минута молчания наступила и у Вечного огня, к которому возложили цветы в честь 87-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.

Затем ребята, как обычно, разбрелись на кучки и раскупорили припасы. Из «радиоавтобуса» — видавшего виды ПАЗика — доносились то сомнительного качества тематические композиции о ВДВ, то слова Булата Окуджавы о горящей планете.

Гвардеец со Ставрополья не оставлял своих попыток. «247-й? Десантно-штурмовой?» — уже в отчаянии причитал он. Пакет сока был опустошен. «Я!» — раздалось вдруг из ниоткуда. «Что же ты молчал?» — возопил гвардеец. И с оглушительным криком парни бросились друг к другу на грудь. Через секунду обнимающихся «ставропольцев» было уже трое. Всё счастливо разрешилось.

К тому времени голос из репродуктора стал просить «уважаемых ветеранов Воздушно-десантных войск» проследовать в комфортабельные автобусы, которые отвезут их в Парк 300-летия Санкт-Петербурга. Там их ждали показательные бои, выступления парашютистов, а также «чай и наше радушие», заманивал голос. Часы тикали, интеллигентные призывы не привлекали особого внимания собравшихся. «Десантура! — донесся рёв кого-то из старших по званию. — А ну по автобусам! Начинаем движение!».

Колонна двинулась. Из окон тут же выглянули флаги, с улицы автобусы приветствовали автомобильными сигналами и троекратным «Ура». Праздник продолжился внутри салонов, «голубые береты» знакомились, читали стихи, обсуждали командиров, службу, и, видимо, спецназ. «Красные» такие нерасторопные. Протодесантники, блин!» — возмущался молодой вояка. Остальные согласно кивали.

«О, Василий Филиппыч!» — уважительно поприветствовали пассажиры памятник генералу Маргелову в сквере на Приморском проспекте. Там уже собрался торжественный митинг. Желающие покинули салон, остальные проследовали в Парк 300-летия. Как верно заметили местные жители, не удивленные приливом десантников в их кварталы, «в парке аж шесть фонтанов». Более того, в распоряжении ВДВ оказался целый Финский залив. Впрочем, фонтаны на момент прибытия десантников были отключены, им оставалось разве что обниматься с молодыми клёнами, есть шашлык и слушать концерт.

Над парком сгущались тучи. Атмосфера царила дружная, десантники браво развлекались армрестлингом и перетягиванием каната, периодически волоча друг друга по земле. Но в то, что выступления парашютистов состоятся, уже мало кто верил. В половину четвертого зарядил дождь, и народ бросился к воротам. Но тут — чу! — вдалеке послышался рокот. Все ошеломленно заозирались, задрали головы, но увидеть, с какой стороны летит вертолет, при такой низкой облачности было невозможно. Толпа бросилась обратно к пляжу. Наконец, вертолет вынырнул из-за туч и в небе показались три крохотные точки.

«Ур-ра!, — завопила толпа. — Слава ВДВ!». К пляжу, который держали в оцеплении полицейские, стремительно спускалась тройка спортсменов-парашютистов из сборной команды Западного военного округа. В воздухе они раскрывали российские и войсковые флаги. Приземлявшихся встречали рукоплесканиями и криками «Молодцы!». Две тройки приземлились без происшествий в границах зоны посадки. Затем пошли пятерки.

Ветер усиливался. Одного спортсмена снесло аж к фонтану и колонне-маяку, когда он был уже в опасной близости к земле. Только благодаря своему мастерству и, возможно, оглушительной поддержке снизу он не задел ни монумент, ни людские головы, и, пролетев в сантиметрах над лицами зрителей, успешно приземлился на пляже. Толпа скандировала «Браво!».

Еще двоих спортсменов отнесло так далеко в сторону, что они, потеряв надежду оказаться на пляже, устроили шоу — один из них будто бы сел на парашют другому. «Вот это я понимаю! — тут же оценили военные. — Это же этажерка, смотрите!».

Последний выступающий выпустил в воздухе фейерверк. «Да тут настоящие мастера против нас!» — улыбался пожилой десантник. Он аплодировал так сильно, что гремели десятки медалей на его груди.

В финале лучшие спортсмены из Военного института физической культуры продемонстрировали свои навыки владения автоматом, рукопашного боя при помощи оружия и даже складных десантных лопат. По эффектности выступление с массой приемов ближнего боя соперничало с иными голливудскими боевиками.

«Молодцы. Но я вот что думаю: главное — чтобы не было войны», — рассуждал тот же седовласый ветеран. «Вот у вас дети есть? — обратился он к десантникам помоложе. — Я здесь бабушку встретил с большими глазами. У нее вся семья — «голубые береты». Это же ужас. Главное, чтобы не было войны».

Праздник подходил к концу. Над Петербургом выглянуло солнце. Наконец-то включили главный фонтан, и туда уже кто-то нырнул.

Читайте ранее в этом сюжете: На Петербург обрушатся грозы, на Ленобласть — град