Ливень в Челябинске смыл свежеуложенный асфальт

Челябинск, , 21:11 — REGNUM На одной из улиц в центре Челябинска после прошедшего сильного дождя разрушен асфальт. Дорожное покрытие было уложено в этом сезоне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Асфальтовое покрытие на улице Пушкина смыло сильным потоком, вызванным мощными осадками, которые обрушились на город днём 2 августа. Непродолжительные, но сильные осадки создали потоки воды на дорожном полотне, в результате чего после того, как вода спала, обнажились выбоины.

Как сообщают челябинцы в социальных сетях, качество укладки было изначально отвратительное, при этом слой асфальта оказался толщиной около пяти сантиметров.

Автомобилисты негодуют, вспоминая многочисленные пиар-заявления городских и областных властей о выделении многомиллиардных сумм на дорожное строительство в Челябинске и области. Припомнили интернет-пользователи и забавный факт. Накануне, 1 августа, Челябинск посетил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько, который осматривал результаты дорожных работ в Челябинске. Не обошлось и без помпезных заявлений чиновника о выделении Челябинску 1,3 млрд рублей федеральных денег на проект «Безопасные и качественные дороги».

Помимо некачественного асфальта, ливень вновь напомнил городским властям и горожанам о почти неработающих ливнёвках. Осадки вызвали в центре города практически потоп. Были затоплены улицы, цоколи некоторых помещений, а также пешеходные переходы.

Вместе с тем на завтра, 3 августа, в Челябинске запланирован митинг против плохих дорог. Организаторам подвернулся прекрасный дополнительный повод для критики властей. Участники собираются протестовать против политики властей города и области, в результате которой деградирует дорожная инфраструктура. «Колдобины, выбоины, перекошенные и проваленные люки, разбитые трамвайные переезды» — все это приходится на себе испытывать автомобилистам и пассажирам в городе. Из-за разрушения дорог ломаются автомобили граждан, выходит из строя общественный транспорт.

Отметим, от осадков в Челябинске страдают отдаленные районы. Так, летом 2016 года после интенсивного ливня был практически отрезан микрорайон Чурилово. Дорогу затопило, машины глохли в лужах. Была направлена строительная техника, которая прокопала отвод для ухода воды. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев тогда пообещал решать проблему подтоплений строительством ливневок.

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