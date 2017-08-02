Алексей Торопов: временные остановки изготовят в Ярославле

Ярославль, , 20:45 — REGNUM Заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что из-за задержки заказанных в Новосибирске остановок в Ярославле будут изготавливаться временные конструкции.

«Партия остановочных комплексов, заказанная в Новосибирске, действительно задерживается. Это связано с загруженностью производства и своими внутренними регламентами у компании-заказчика, которым выступает крупный сетевой ритейлер. Качество работ новосибирцев у нас сомнения не вызывает, их конструкции стоят во многих городах, включая Москву, но необходимые сроки они гарантировать не могут. Поэтому мы взяли за основу их чертежи, доработали их с учетом замечаний жителей и обратились к местным производителям», — сказал Алексей Торопов.

Также, по его словам, на сроки установки повлияло ожидание решения муниципалитета о сроках заключения договора. В июле депутаты согласовали 10-летнее право размещения.

«И мы сразу объявили конкурсные процедуры. Желающие участвовать есть: среди них и московские рекламные компании, и ярославские. Всего в торгах планируют принять участие уже семь предпринимателей. Сразу после того, как будут известны результаты аукционов, владельцы начнут устанавливать новые конструкции. Ожидается, что это произойдет уже в конце августа. Но мы понимаем, что дождливое лето доставляет неудобства жителям, поэтому в данный момент идет установка временных конструкций. Они конструктивно максимально простые и отличаются от принятой концепции, но заостряю внимание, это временные конструкции, которые будут заменены. Одна уже стоит на улице Калинина, еще 10 планируем смонтировать в течение недели. Кроме того, те остановки, которые будут освобождаться при установке новых объектов, мы также смонтируем на других объектах по обращениям жителей. Как правило, это места, где остановок нет уже несколько лет или вообще никогда не было» — пояснил заместитель мэра.