80 процентов жилфонда Тамбовщины готовы к новому отопительному сезону

Тамбов, , 19:40 — REGNUM В Тамбовской области уделяется особое внимание модернизации коммунального хозяйства, в том числе за счет средств, привлеченных из частных источников. Глава администрации области Александр Никитин убежден, что функционирование и модернизация коммунальной инфраструктуры являются приоритетными направлениями деятельности региональной власти. В мае текущего года губернатор подписал постановление об итогах отопительного периода 2016−2017 годов и мерах по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области к работе в отопительном периоде 2017−2018 годов. Как сообщил вице-губернатор Игорь Кулаков, в масштабную организационную работу включились профильные областные управления, муниципалитеты, ресурсоснабжающие организации. На местах были созданы комиссии по организации работы и контролю за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному сезону 2017−2018 годов. Координирует эту деятельность штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории области.

По оперативным данным, по состоянию на 1 августа к зиме подготовлено 80 процентов жилищного фонда, 54 процента котельных, 65 процентов тепловых, 68 процентов водопроводных и 75 процентов электрических сетей Тамбовщины. Масштабные работы по модернизации систем теплоснабжения ведутся сразу в нескольких крупных городах региона. Например, в Тамбове теплоснабжающие организации на реализацию инвестиционных программ направят более 550 миллионов рублей. На данный момент из намеченных работ выполнена почти половина — 43 процента.

Активные работы ведутся в Мичуринске и Моршанске. На модернизацию и реконструкцию систем теплоснабжения эти города получили более 360 миллионов рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Монтаж новых котельных и инженерных сетей продолжается сейчас и в Котовске. Здесь перестраивается вся система теплоснабжения. В рамках концессионного соглашения возводятся шесть модульных котельных мощностью 89,8 мегаватт. Они станут альтернативой для существовавшей ранее системы теплоснабжения от Котовской ТЭЦ, которая прекратила свою работу в этом году. Сумма инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. 300 миллионов рублей выделены Фондом реформирования ЖКХ. 200 миллионов рублей — вложения группы компаний «Компьюлинк».

Эффективная работа по модернизации теплоснабжения приносит результат. По информации регионального управления государственного жилищного надзора, число обращений тамбовчан по вопросам теплоснабжения в отопительный период 2016—2017 годов снизилось на 26,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015−2016 годов.