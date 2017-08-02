Детский технопарк «Кванториум» откроется в Тамбове в сентябре

Тамбов, , 19:35 — REGNUM Подготовка к этому событию идет полным ходом. Сейчас в технопарке завершаются отделочные работы, устанавливается новое оборудование. Лучшие педагоги и инженеры Тамбова уже прошли специальную подготовку и скоро приступят к работе.

Как считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, региональная власть должна не только увеличить количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования, но и создать принципиально новую модель интеграции общего и дополнительного образования.

«Наша сверхзадача состоит как раз в том, чтобы создавать наилучшие условия для всего образовательного процесса, позволяющего и корифеям науки, и молодёжи смело заглядывать в будущее, приближать к земным реалиям вчера казавшиеся несбыточными самые удивительные проекты, — подчеркнул губернатор. — Мы сделаем все, чтобы наш детский технопарк «Кванториум-Тамбов» стал лучшим в России».

Технопарк «Кванториум-Тамбов» подарит возможность юным, талантливым, нестандартно мыслящим молодым людям освоить космические технологии, робототехнику, компьютерный дизайн, программирование, лазерные технологии, 3D-печать и многое-многое другое. Например, ребята смогут создавать авторские мобильные приложения, роботизированные системы, красивые и эргономичные предметы для всех сфер жизни и даже космические спутники.

Помогут тамбовчанам в этом лучшие педагоги и инженеры города, которые прошли специальное обучение в федеральном центре и были аттестованы в качестве наставников детского технопарка по направлениям: робоквантум, IT-квантум, лазерквантум, космоквантум, промышленный дизайн. Сейчас наставники готовят образовательные программы, кейсы, задания для будущих кванторианцев.

Как сообщили в областном управлении образования и науки, в настоящее время ремонт кабинетов и лабораторий технопарка подходит к завершению, закупается самое современное высокотехнологичное учебное и производственное оборудование, программное обеспечение, расходные материалы для того, чтобы юные изобретатели могли воплотить в жизнь свои самые смелые идеи.