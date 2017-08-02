Под угрозой разбирательств: как водители Челябинска добились зарплат

Челябинск, , 18:41 — REGNUM Экс-сотрудники МУП «Челябавтотранс» добились выплаты заработной платы. Руководство предприятия выплатило долги под угрозой разбирательств в правоохранительных органах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Долги по зарплате транспортникам — водителям автобусов, кондукторам и другим работникам не погашались с весны 2017 года. Не сдвинули сразу с мёртвой точки этот вопрос и уличные акции экс-работников МУПа. Состоявшийся массовый пикет с участием порядка 200 человек в центре Челябинска 7 июня позволил лишь частично произвести выплаты, а точнее, ровно половину, от многомиллионной суммы.

К протесту, обильно освещённому в СМИ, подключились депутаты. Один из парламентариев откликнулся на обращение работников МУП «Челябавтотранса», которые уже из отчаяния обратились в нему приемную. После обращения людей, депутат провел серию встреч с чиновниками горадминистрации, с мэром Евгением Тефтелевым. Некоторое время спустя деньги из администрации были перечислены на счета предприятия для погашения долгов по зарплате (кстати о роли администрации Челябинска в «придушении» своего же МУПа нужно еще разбираться). Депутат смог убедительно переговорить и с прокуратурой, которая после его обращения сама обратилась к работникам, оставленным без зарплаты пока за разъяснениями, с перспективой получения показаний.

После таких комбинаций, которые в России, уже стали шаблонными, «смазывающими» колесики скрипучей, но работающей системы, выплаты задолженности были произведены. Более того, от руководства МУП «Челябавтотранс» была затребована компенсация за не вовремя выплаченную зарплату, так как логично предположить, что люди, оставшиеся без средств, брали кредиты, по которым набежали проценты.

Отметим, на пикете 7 июня 2017 года сотрудники муниципального автотранспортного предприятия просили не только положенного и заработанного денежного довольствия. Работники потребовали изменения транспортной политики, смены курса, ибо они как никто другой понимают, что не решение проблем общественного транспорта, или, что равносильно тому же бездействию, оставление ситуации на обустройство рыночным стихийным принципам, — продолжит постепенную деградацию транспортной инфраструктуры города. Таким образом, работники обанкротившегося МУП «Челябавтотранс» имели смелость заявить о губительной политике, проводимой в Челябинске последние три года в сфере пассажирских перевозок, и о том недовольстве, которое пока еще держат в себе жители мегаполиса.

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