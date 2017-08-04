Кибердружины как ответ на вызов времени: общественность за безопасную сеть

Белгород, , 02:36 — REGNUM Белгородская область взяла на вооружение метод борьбы с группами смерти, позволяющий отслеживать опасный контент и сообщать о нем правоохранительным органам. Киберпатруль, дружины, работающие в сети, — представляются нужной мерой в регионе, где стремятся дать ответ на появление «групп смерти». О добровольческих отрядах рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

По мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко, кибердружины, в состав которых входит сознательная молодежь, действуют эффективно. Если тревогу в России громко забили в прошлом году, когда было заблокировано более 10 000 пропагандирующих суицид групп и сайтов, то белгородцы начали противодействие плодящемуся в сети негативу еще раньше. Так, в городе Старый Оскол предложение организовать кибердружину появилось еще в 2015 году, когда дело еще не касалось «групп смерти», но необходимость обеспечивать безопасность в сети так же, как и на улице, уже была очевидной.

Массовое формирование дружин началось именно на войне случае подростковых самубийств, связанных с трагически известными группами. Активисты дружин, прошедшие специальное обучение, обращают особенное внимание на страницы школьников и подростков, содержащие информацию суицидального или экстремистского характера. На данный момент в регионе действуют порядка 400 кибердружинников.

Подробности читайте в статье: На просторы белгородского интернета вышли губернаторские кибердружины

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