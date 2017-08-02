Скандал с пышным выпускным академии МВД в Волгограде: окончание истории

Волгоград, , 17:02 — REGNUM Вечер по случаю вручения дипломов выпускникам академии МВД, который привлёк внимание волгоградцев и вызвал бурную дискуссию, не прошёл бесследно для самих теперь уже бывших слушателей вуза. В настоящее время инициированная по данному факту служебная проверка завершена, сообщает ИА REGNUM 2 августа.

«В ходе праздничных мероприятий вне службы слушателями были допущены действия, привлекшие повышенное внимание общества», — был сделан вывод по итогам проверки.

За это слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции понесли наказание. Они привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Однако поплатились за «вызывающее» празднование выпускниками академии окончания обучения не только сами молодые люди, строгие меры дисциплинарной ответственности были применены и к руководству факультета с пометкой «за ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным».

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония вручения дипломов о высшем образовании в академии МВД Волгограда состоялась 28 июля. Их получили следователи, эксперты-криминалисты и оперативные сотрудники. Здесь все прошло чинно и достойно, а вот шум наделал последовавший за официальными торжествами выпускной.

Будущие стражи порядка проехались по улицам города в кортеже из дорогих иномарок и устроили банкет в ресторане «Лондон». Такое вызывающее поведение выпускников академии осудили пользователи соцсетей, большинство из которых даже не удивилось такому «наглому» поведению.

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