Навстречу ЧМ-18: в Калининград впервые зашел лайнер с британскими туристами

Калининград, , 16:38 — REGNUM Калининградскую область накануне посетил круизный лайнер Braemar с британскими туристами на борту. Всего на судне насчитывается около 1 тыс. граждан Великобритании, путешествующих по Балтийскому морю, уточнил корреспонденту ИА REGNUM член правления Российского Союза туриндустрии от Калининградской области Альберт Прохорчук. Лайнер идёт по маршруту Киль-Гдыня-Калининград-Клайпеда-Рига-Таллин-Петербург-Хельсинки.

«За всю историю круизного судоходства в Калининградской области это первый круиз с британскими туристами на борту», — сказал собеседник. Он напомнил, что «мы на этом рынке с 1991 года» и, как правило, в морских путешествиях в Калининградскую область участвовали туристы из Германии.

«Был всплеск в 1996 году, когда мы принимали до сорока судозаходов с немецкими туристами, т. н. «ностальгический туризм», — продолжил Прохорчук. — А в этом году сразу два необычных рейса: британский и французский. Но французский к нам, к сожалению, не зашёл, поскольку получил повреждение в польском порту Гдыни и вовремя не вышел из порта».

По словам представителя РСТ, по итогам посещения российского эксклава британские туристы отметили несколько плюсов. Во-первых, по оценкам гостей из Туманного Альбиона, сервис услуг, представляемый калининградскими гидами, выше, чем в Прибалтике. А во-вторых, понравилось быстрое пограничное оформление пассажиров в порту.

Собеседник ИА REGNUM подчеркнул, что иностранные граждане посетили Калининградскую область без оформления российской визы, пользуясь льготным режимом «72 часа без визы».

«Мы надеемся, что подобные лайнеры будут заходить в Калининградскую область во время матчей чемпионата мира по футболу в следующем году», — сказал Альберт Прохорчук.

Напомним, в Калининграде пройдёт четыре встречи групповых этапов ЧМ-2018. Первый матч двух команд квартета D состоится 16 июня 2018 года, последующие игры — 22, 25 и 28 июня.