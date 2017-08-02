До сентября ярославцам придется обходиться без остановок

Ярославль, , 15:56 — REGNUM Скорее всего, в ближайший месяц жителям Ярославля придется мокнуть под дождем: торги на право установки новых остановок состоятся лишь в середине августа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

«В ближайшее время мы ждем поставок из Новосибирска. Подрядчик сильно затянул со сроками: одну остановку он фактически делает две недели, а заказ большой. Они оптово ставили такие объекты и у себя в Новосибирске, и в Москве, проблем не было, ничто не предвещало беды. Мы стали работать с ними. Сейчас заказ в отработке, и хотя подрядчик нарушил все возможные сроки, в ближайшую неделю-полторы мы ждем поставки около 15 остановок» — сообщили в мэрии Ярославля.

По нашей информации, на середину августа назначены торги на право установки «конструкции в форме остановок для размещения рекламы». Предприниматель, который покупает это право, платит в бюджет, за свой счет устанавливает остановку и размещает на ней рекламу в течение 10 лет. Этот срок согласовали депутаты на одном из последних заседаний муниципалитета.

«Мы долго ждали, чтобы объявить аукцион, так как не был четко известен срок, на который владельцы будущих мест могут рассчитывать. Вот теперь объявлены торги на 250 адресов, как только их расторгуют, сразу начнут устанавливать» — сказали в мэрии города.

Таким образом, с учетом сроков проведения торгов, можно сделать вывод, что новые остановки до сентября на улицах Ярославля вряд ли появятся. Напомним, на улицах города должны установить более 450 остановок. Треть остановочных комплексов будет оборудована нестационарными торговыми объектами.