Лондон, , 15:29 — REGNUM Ложную информацию о кончине мужа британской королевы Елизаветы II опубликовала газета The Telegraph, пишет The Guardian.

Слух о смерти 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа разнесся после того, как на страницах The Guardian появилась запись под заголовком: «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».

The Guardian закрепила за этой «новостью» характеристику «королевский провал».

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