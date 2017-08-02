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«НЕ ВЫПУСКАТЬ»: Газета Telegraph рано «похоронила» мужа Елизаветы II

Общество

О «королевском провале»

Лондон, 2 августа 2017, 15:29 — REGNUM  Ложную информацию о кончине мужа британской королевы Елизаветы II опубликовала газета The Telegraph, пишет The Guardian.

Слух о смерти 96-летнего герцога Эдинбургского Филиппа разнесся после того, как на страницах The Guardian появилась запись под заголовком: «НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ НЕ ВЫПУСКАТЬ Принц Филипп, герцог Эдинбургский, умер в возрасте XX лет».

The Guardian закрепила за этой «новостью» характеристику «королевский провал».

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