Четвертый стрелок из «банды GTA» умер в больнице

Москва, , 15:13 — REGNUM Один из участников перестрелки «банды GTA» в здании Московского областного суда умер в больнице, передает 2 августа «Пятый канал».

Еще один участник перестрелки остался жив.

Напомним, 1 августа в здании Московского областного суда, где слушалось дело «банды GTA», произошла перестрелка. Подсудимые напали на охрану и выпустили в охранников десятки пуль.

В ходе перестрелки с сотрудниками Росгвардии трое бандитов были убиты и еще двое ранены. Ранения получили три бойца Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту случившего Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Пятерых подсудимых сопровождали всего два охранника, одна из которых женщина.

Между тем для этого должны были быть выделены не менее десяти конвоиров. К каждому подсудимому должны были приставить не менее двух конвоиров.

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