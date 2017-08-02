В Турции за причастность к «террористам» осуждены двое граждан Чехии

Анкара, , 15:09 — REGNUM

Глава МИД Чешской республики Любомир Заоралек выразил 2 августа свое разочарование обвинительным приговором двум гражданам Чешской республики, которые были приговорены к значительным тюремным срокам за причастность к курдской вооруженной группировке, сообщает Associated Press.

Осужденные Мирослав Фаркас и Маркета Вселихова признаны виновными в борьбе на стороне вооруженных формирований сирийских курдов, известных как «Отряды народной самообороны» (YPG), противостоящих террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

YPG внесены Анкарой в реестр террористических организаций, несмотря на то, что они считаются в Вашингтоне важным союзником по борьбе с радикалами в Сирии.

Оба были арестованы 13 ноября в провинции Ширнак при попытке пересечь границу Турции в сторону Ирака. Приговор обоих составляет шесть лет и три месяца.

Официальные лица Чехии отвергли любые обвинения осуждённых в какой-либо связи с террористами, а глава чешской дипломатии Заоралек отметил, что Прага делает все, чтобы слушание их дела в апелляционном суде проходило должным образом.