Участок «под ботанический сад» отдадут многодетным семьям Казани?

Казань, , 15:02 — REGNUM Земельный участок, по документам предназначенный под ботанический сад, стал объектом открытого конкурса. Участок в Казани после подготовки проекта межевания и планировки может быть передан многодетным семьям, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию.

Заказчиком тендера на выполнение инженерно-геологических изысканий на земельном участке площадью 1 158 102 кв. м выступает МБУ Институт «Казгражданпроект». Участок расположен на 500 м северо-западнее села Константиновка, являющегося частью Казани.

Победитель, которого определят 29 августа 2017 года, должен будет выполнить работы в течение 30 календарных дней с даты подписания контракта. Начальная стоимость лота — 998 423,67 рубля. Заявки от участников начнут принимать с 3 августа.

По данным с публичной кадастровой карты, участок предназначен для размещения ботанического сада. Его кадастровая стоимость — 6 108 536 390,22 рубля.

В технической документации к конкурсу уточняется, что он объявлен на основании постановления исполкома Казани о подготовке проекта межевания и планировки территории и постановления «О выделении средств для оперативной работы по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей». Первый документ был принят еще в конце мая 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за июнь в Татарии в список претендентов на бесплатную землю включили ещё 682 многодетные семьи. Участки за этот месяц в республике были выделены 211 семьям. К концу июня 2017 года в реестр включены 41 813 заявителей, а выделены 27 674 участка.

По данным на середину июля 2017 года, в Казани в реестре многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, числятся 9 795 заявителей.

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Напомним, перед прямой линией с президентом РФ многодетные семьи Казани обратились с видеообращением. В нём они пожаловались на то, что в столице республики исполнение законов о выделении бесплатных земель задерживается, и попросили ускорить процесс.

Председатель общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артём Кузнецов отметил актуальность проблемы для Казани и Набережных Челнов. Он также уточнил, что в столице республики в последние три года очередь почти не двигается. Власти объясняют это нехваткой земли и долгим сроком оформления участков.

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Выделение земельных участков для многодетных семей происходит во исполнение так называемых «майских указов» президента Владимира Путина. При реализации комплекса мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, предусмотрен обязательный учёт критерия нуждаемости в улучшении жилищных условий. Регионам предоставлена возможность выбора различных подходов к решению вопросов улучшения жилищных условий многодетных семей — в зависимости от их числа, бюджетной обеспеченности субъекта, наличия земельных участков и других обстоятельств.