Школы и детсады распахнут двери для 119 тыс. липецких детей 1 сентября

Липецк, , 14:58 — REGNUM В Липецкой области приемка учебных заведений к новому учебному 2017−2018 году завершится 18 августа. Заместитель главы администрации области Юрий Таран провел видеоконференцию по вопросам подготовки к 1 сентября с заместителями глав администраций муниципальных образований региона.

Сейчас школы и детсады ремонтируют, в них привозят мебель, оборудование, новые учебники. Для проверки готовности образовательных организаций созданы областная и муниципальные комиссии. Они уже приступили к работе и планируют завершить приемку к 18 августа.

Комиссии проверят готовность более 700 образовательных организаций, в том числе 278 школ и 329 детских садов. 1 сентября за парты сядут более 119 тыс. школьников, из них почти 13 тыс. — первоклассники. В последний месяц перед началом учебного года информация о готовности школ и детсадов будет обновляться еженедельно.

Также на этом совещании обсуждали подготовку к областному велофестивалю, который состоится 5 августа в Задонском районе по инициативе главы администрации Липецкой области Олега Королева. Праздник начнется с велопробега по культурно-историческим и туристическим достопримечательностям Задонска, а продолжится физкультурно-спортивной программой в Форест Парке.

«С каждым годом все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни. Жители активно занимаются плаванием, хоккеем, велосипедным и другими видами спорта. Для этого в области создаются все необходимые условия», — отметил глава региона Олег Королев.