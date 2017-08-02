Информацию о нищенских зарплатах красноярских синоптиков проверяет СК

Красноярск, , 14:54 — REGNUM Информация о том, что красноярские синоптики получают низкие зарплаты, вызвала в регионе большой общественный резонанс. По словам синоптиков, их зарплаты в среднем составляют 6−7 тысяч рублей, что даже ниже действующего минимального размера оплаты труда, установленного на территории Красноярского края.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, следователи проверят информацию о низких зарплатах синоптиков.

Уточняется, что в сети появилось видеообращение сотрудников Среднесибирского УГМС к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на низкую оплату труда. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, подытожили в ведомстве.

Как сообщили ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Красноярского края (ФПКК), вопрос оплаты труда работников гидрометеослужбы, действительно, является «острым».

В ФПКК уточнили, что «активная молодежь Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обратилась к президенту после того, как в СМИ появилась резонансная информация о предполагаемом двукратном росте зарплат красноярских чиновников и депутатов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне большого общественного резонанса и пристального внимания к этой проблеме местных массмедиа красноярские депутаты богатеть передумали, скандальный закон был отменён. Однако синоптикам от этого не легче. В своём видеообращении они показали расчётные листки и спросили, как можно жить на такие зарплаты, кормить семью, выплачивать ипотеку, собирать детей в детсады, школы и так далее.

Между тем, по данным Красноярскстата, в первом квартале 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Красноярского края составляли 25 593,4 рубля. Средняя заработная плата работников организаций Красноярского края в первом квартале года составила 36 420,5 рубля. Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 апреля 2017 года — 13 861,9 рубля. Величина прожиточного минимума одного жителя края в первом квартале 2017 года составляла 11 142 рубля в месяц.