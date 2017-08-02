В Челябинске родители требуют обсудить план Десятилетия детства

Челябинск, , 15:01 — REGNUM Проанализировать политику в интересах детей на предмет ювенальных норм перед принятием плана мероприятий в рамках «Десятилетия детства» требуют в «Родительском Всероссийском Сопротивлении» (РВС) в Челябинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинского отделения РВС.

Один из представителей челябинского регионального отделения родительской организации 2 августа провёл одиночный пикет возле приёмной президента РФ. Пикетчик развернул плакат с требованием обсуждения итогов «Стратегии действий в интересах детей 2012−2017», которой на протяжении пяти лет следовала семейная политика и политика в отношении детей. Это обсуждение, по мнению РВС, должно состояться до разработки и принятия плана Десятилетия детства.

Из приёмной президента РФ в Челябинске, расположенной по адресу: улица Цвиллинга, 40, к пикетчику вышел мужчина, представился Сереем Анатольевичем и переписал содержимое плаката к себе в блокнот. После этого, примерно через 10 минут, на место пикета прибыл наряд сотрудников вневедомственной охраны. Бойцы в экипировке, в шлемах, с оружием, подошли к активисту РВС, вежливо спросили о целях пикета, зафиксировали данные и удалились.

Представитель РВС, поясняя свою позицию, сообщил о необходимости анализа предыдущего периода активно реализуемой семейной политики, которая реализовывалась с ювенальными элементами, продвигаемыми различными институтами. В Челябинской области, например, пытаются продвигать и отстаивать ювенальные технологии в региональных министерстве социальных отношений и минобрнауки. Результатом такой политики стали изъятия детей из семей в тех случаях, когда можно было, и нужно, по мнению представителя РВС, помогать, а не вторгаться в семью.

Напомним, общественники челябинского регионального отделения РВС выходили на пикеты 4 июня 2017 года, на которых требовали открытости в обсуждении семейной политики. На уличные мероприятия общественников сподвигли, в том числе, действия Уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой, которая в мае 2017 года посетила Финляндию для обмена опытом в реализации семейной политики. Также общественников возмутило заявление Кузнецовой о «единичных случаях» изъятия в России детей из семей, которое она сделала, сославшись на данные Прокуратуры РФ.

Отметим, Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012−2017 годы завершена. Однако, как отмечают представители РВС, ее результаты не проанализированы, соответственно, не сделаны выводы для формирования документов для следующего периода. Вместе с тем родительская общественность заявляет, что завершившаяся стратегия была насыщена неприемлемыми для российского общества ювенальными нормами, которые привели к многочисленным изъятиям детей из семей. Так, сенатор Елена Мизулина в мае 2017 года заявила о большом количестве изъятий детей в России, что говорит о почти сложившейся ювенальной системе в стране. По данным, представленным Еленой Мизулиной, в РФ только за 2015 год было изъято из семей свыше 300 тыс. несовершеннолетних. Причем из них лишь 13% были признаны безнадзорными, остальные 87% были изъяты временно на разный срок пребывания в детских учреждениях, от нескольких месяцев до года и более.

Добавим, 29 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым объявил период с 2018 по 2027 годы Десятилетием детства, и поручил разработать план действий в интересах детей до 2020 года.

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