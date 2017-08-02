Ространснадзор настаивает на применении мер безопасности в метро Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:51 — REGNUM В ходе внеплановой проверки Ространснадзор выявил нарушения требований транспортной безопасности в Петербургском метрополитене. Об этом 2 августа сообщили в ведомстве.

Проверка была проведена Комиссией государственных инспекторов Северо-Западного территориального управления Ространснадзора в связи с терактом в метро, который произошел 3 апреля 2017 года. В результате инспекторы дали предписания на устранение выявленных нарушений.

После теракта в метро Правительство утвердило новые требования и мероприятия по повышению безопасности. Проверки показали, что Служба контроля метрополитена не готова к новым условиям работы. В частности, в Петербургском метро на 4 станциях наблюдалось скопление людей на входах.

Кроме того, у надзорного ведомства есть претензии к Петербургскому метрополитену, касающиеся применения технических средств досмотра, а также подготовки персонала.

«Петербургский метрополитен должен пересмотреть План мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на вверенном ему объекте, а именно увеличить количество рамок-детекторов, организовать применение быстродействующих технических средств на входах/выходах в метро, обеспечить работу оборудования необходимым количеством подготовленного персонала», — говорится в сообщении.

Напомним, Ространснадзор после проверки, проводившейся после теракта, вынес в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, в которых указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, а также отсутствие групп быстрого реагирования и стационарных камер наблюдения.

После этого руководство ГУП «Петербургский метрополитен» подало жалобу на решение ведомства, в результате рассмотрения которой Ленинский районный суд Санкт-Петербурга отменил три постановления из-за нарушения Ространснадзором процессуальных требований при проведении проверки.

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В надзорном ведомстве, в свою очередь, отметили, что жалобы метрополитена связаны с организационными вопросами проведения проверки. Однако при этом сам факт нарушения требований безопасности остается и требует принятия мер по их устранению.

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