Членов «банды ГТА» в Мособлсуде обезвредили конвоиры с другого заседания

Красногорск, , 14:37 — REGNUM Нападение членов «банды ГТА» в Мособлсуде отразили сотрудники правоохранительных органов, которые охраняли другой судебный процесс. Об этом сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова в интервью РИА «Новости».

"Сотрудники полиции и Росгвардии, которые находились на третьем этаже, обеспечивали безопасность на процессе в отношении (экс-главы администрации города Миасс Виктора Ардабьевского) Ардабьевского и еще 8 предполагаемых членов его банды, — сказала Осипова. — К этому моменту слушания по делу как раз закончились».

Пресс-секретарь Мособлсуда пояснила, что слушание дела «банды ГTA» проходило на четвертом этаже, а Ардабьевского — на третьем. По ее словам, когда заседание по делу банды завершилось, два конвоира поместили пятерых преступников в лифт, чтобы спуститься в конвойное помещение. В лифте злоумышленники напали на силовиков и отобрали у них табельное оружие, после чего попытались сбежать через третий этаж, отметила она.

«Сотрудники полиции и Росгвардии, находившиеся в данном зале судебного заседания, преградили преступникам путь, — добавила пресс-секретарь. — Пытаясь вырваться, преступники открыли стрельбу на поражение».

Осипова уточнила, что в результате перестрелки были ликвидированы трое нападавших, еще двое были ранены и обезврежены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на конвоиров пятеро участников так называемой «банды ГТА» совершили в лифте здания Мособлсуда 1 августа. В ходе перестрелки с представителями Росгвардии и ОМОНа трое преступников были убиты и двое ранены.

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