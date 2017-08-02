«Забор НАТО» не стал преградой для российских разведчиков

Новосибирск, , 14:50 — REGNUM В рамках Армейских международных игр-2017 в ходе прохождения полосы препятствий российская команда идеально прошла препятствие под названием «Забор НАТО», сообщили 2 августа в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«Российская команда идеально прошла препятствие под названием стандартный забор НАТО в ходе прохождения полосы препятствий «Тропа разведчика» в рамках Международных игр-2017», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях принимают участие военные из России, Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая и Узбекистана.

Тропа разведчика является самым сложным и зрелищным этапом. Она включает в себя 22 препятствия, среди которых: дощатый забор, каменный забор, ров с водой, стандартный забор НАТО. Также на полосе препятствий установлены заряды, имитирующие минное заграждение. Разведчик, проходя этап, действует в полной боевой выкладке и несёт за спиной 18 кг снаряжения.

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"Мне очень понравилась работа команды, они выступили намного лучше, чем на всеармейских соревнованиях. Особенно когда преодолевали стандартный забор НАТО и «снимали» часовых», — сказал главный судья конкурса разведчиков Владимир Марусин.

Старший команды Зимбабве майор Джастин Жоу назвал самой большой сложностью для своих солдат климатические и природные условия.

«Такого в Африке нет, с этим мы столкнулись только здесь. Но наша команда принимает участие в конкурсе не в первый раз, это не было сюрпризом, мы к этому были готовы. Поэтому продолжаем выступать, продолжаем наслаждаться российской погодой», — сказал Жоу.

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Напомним, Армейские международные игры-2017 стартовали 29 июля на полигоне сухопутных войск НОАК «Корла» (Китай). Участников церемонии открытия в видеообращении приветствовал президент РФ Владимир Путин.

Всего в ходе игр пройдут 28 конкурсов, из которых 17 — в России, 11 — в Китае, Азербайджане, Казахстане и Белоруссии. Игры пройдут до 12 августа.

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