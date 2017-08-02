Сколько готовы заплатить власти Киргизии за новорожденных детей?

Бишкек, , 14:13 — REGNUM Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев одобрил внесение в закон «О государственных пособиях» поправок, предусматривающих выплату 4000 сомов (около 3500 рублей) единовременного пособия при рождении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Документ предусматривает выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 3 лет в размере 700 сомов (свыше 600 рублей) и ежемесячное пособие семьям с тремя и более детей в возрасте от 3 до 14 лет в размере 500 сомов (более 430 рублей).

Подчеркивается, что при этом размер дохода семьи значения не имеет. Закон начнет действовать с 1 января 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, помощь от государства в Киргизии сейчас получают около 90 тысяч семей. Ранее количество получателей выплат составляло 279 тысяч человек. Теперь же эти пособия смогут получить еще более 660 тысяч детей из малообеспеченных семей.

На выплату новых пособий в бюджет Киргизской Республики в 2018 году придется дополнительно заложить еще 1,8 млрд сомов (1,56 млрд рублей). Впоследствии эта сумма будет расти ежегодно.

Отметим, что изначально инициаторы законопроекта «О государственных пособиях» предлагали выплачивать более высокие пособия киргизстанцам, проживающим в высокогорных районах этой среднеазиатской страны. Так, единовременное пособие при рождении ребенка для них планировали установить в размере 5000 сомов (более 4300 рублей), ежемесячные пособия детям до 3 лет — 875 сомов (760 рублей), ежемесячные пособия многодетным семьям — на каждого ребенка по 625 сомов (540 рублей).