Качество услуг в поликлиниках переведут на новый уровень

Москва, , 12:55 — REGNUM Проект по улучшению работы поликлиник утвержден по итогам заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщили 2 августа в правительстве России.

«Утвержден паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», — говорится в пояснительной записке к документу.

Заседание состоялось 26 июля 2017 года. Реализация проекта уже начата и продлится до апреля 2023 года.

Отмечается, что нововведение должно привести к уменьшению очередей в медучреждениях, а также сократить время записи на прием к специалисту. Также сократятся сроки ожидания у врачебного кабинета и время прохождения диспансеризации.

В результате реализации проекта должно повыситься качество оказываемых услуг и, в конечном итоге, уровень удовлетворенности пациентов работой поликлиник.

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