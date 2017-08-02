В заповеднике «Калужские засеки» впервые замечен пятнистый олень

Калуга, , 12:51 — REGNUM Автоматическими фотокамерами заповедника «Калужские засеки», которые используют для наблюдения за животными, впервые был запечатлен проход нетипичного для заповедника представителя копытных — пятнистого оленя. Об этом 2 августа сообщила корреспонденту старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Елена Литвинова.

По ее словам, выходец с Дальнего Востока — пятнистый олень появился в Калужской области еще в 60-х годах прошлого века и сегодня в регионе его можно встретить на территории некоторых охотничьих хозяйств. Ведь в качестве в качестве охотничьего вида его начали расселять с 30-х годов на Европейской части России.

«В «Калужские засеки» пятнистые олени ранее еще не заходили. Молодой самец, который сейчас появился в заповеднике, видимо подыскивает подходящее место для пребывания и пока неясно останется ли он в заповеднике или уйдёт дальше. Сотрудник заповедника очень надеются на то, что в Год экологии в «Калужских засеках» пятнистые олени обретут свой новый дом», — сказала Литвинова.

Напомним, государственный природный заповедник «Калужские засеки» образован в 1992 году для сохранения и изучения старовозрастных широколиственных лесов северо-западной части Среднерусской возвышенности на территории Калужской области. Коренные лесные массивы заповедника — это остатки лесов, которые составляли засечную оборонную часть Московского государства в XVI—XVIII веках.

Заповедные леса, которые были воспеты еще в знаменитых тургеневских «Записках охотника» составлены из различных типов растительности: широколиственные леса на черноземовидных почвах, сосняк, дубовые леса, пойменные луга и глухие ельники с березовыми рощами. Лесных травянистых растений здесь свыше 80 видов, но главное сокровище «Калужских засек» — это участки старовозрастной ясенево-липово-кленовые дубравы с участием диких яблонь и груш.

Здесь также наблюдается максимальное разнообразие животных, растений и грибов из всех лесных сообществ Средней России

Почти половина площади заповедника входит в состав одноименной ключевой орнитологической территории международного значения. «Калужские засеки» расположены в зоне умеренно континентального климата, с четко выраженными сезонами года. На территории площадью 18 533 га протекают более 20 рек и ручьев. Здесь обитает: млекопитающих — 55 видов, птиц — 178 видов, рептилий — 5, амфибий — 11, рыб-21 вид. В заповеднике произрастает около 500 видов грибов и более 700 видов высших растений.