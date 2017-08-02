В День ВДВ в Марий Эл открыт памятник Герою России Марку Евтюхину

Йошкар-Ола, , 12:47 — REGNUM В Йошкар-Оле на бульваре Победы в День воздушно-десантных войск (ВДВ) состоялось торжественное открытие бюста Героя России, гвардии подполковника Марка Евтюхина, погибшего на Кавказе при исполнении служебного долга. В церемонии приняли участие врио главы Марий Эл Александр Евстифеев, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, мама героя Лидия Евтюхина, брат Игорь Евтюхин, родственники, друзья, сослуживцы Марка Евтюхина, родственники погибших военнослужащих 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, родители погибших в Афганистане и на Северном Кавказе десантников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

К собравшимся обратился полпред президента в ПФО Михаил Бабич.

«От имени президента РФ хочу поздравить всех с 87-й годовщиной со дня образования ВДВ. За эти 87 лет многие поколения десантников выполняли служебно-боевые задачи, прославляли ВДВ. Великая Отечественная война и локальные конфликты в разных точках мира — Афганистан и Северный Кавказ, современные боевые задачи, которые выполняют десантники, — везде они проявляют высочайший профессионализм, мужество, отвагу, и самое главное, тот известный всему миру несгибаемый десантный боевой дух. Любой противник, который сталкивается с нашими десантниками, знает: там, где выполняют задачи десантники, победа будет добыта любой ценой».

«К сожалению, на войне не бывает без потерь. Один из легендарных символов ВДВ, который навсегда вписан золотыми буквами в историю наших войск, наших вооруженных сил, нашей страны, — это подвиг 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В тот день, когда батальон получил задачу, 2,5 тыс. боевиков выдвигались на горстку десантников, в которой было всего 90 человек. По всем законам военной науки у командира были разные варианты решения в этой ситуации, но у десантника Евтюхина других вариантов не было, кроме одного — занять оборону и, не отступив ни на шаг, сделать все для уничтожения противника. Если бы им были приняты другие решения, потери наших войск, потери мирного населения были бы значительно больше. Банда была остановлена, итог этого боя известен всему миру — более 500 боевиков были уничтожены, остальные отступили и не прошли через эту высоту. 84 десантника погибли, погибли все офицеры, пять солдат и один сержант вышли из этого боя.

Мы склоняем головы перед родителями, мы знаем, насколько это тяжело, потерять своих детей, своих мужей, братьев. Но Лидия Ивановна, Вам и всем родным и близким погибших десантников я хочу сказать, что они продолжают находиться в нашем строю. Свои примером они воспитывают сотни и тысячи молодых ребят, которые приходят нам на смену, которые занимают место в десантном строю, которые с такой же доблестью и честью выполняют поставленные перед ними задачи.

Сегодня, в этот день, в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии и Героя Российской Федерации Шойгу Сергея Кужугетовича, который находится здесь, у этого бюста, находятся 33 молодых человека, которые примут свою юнармейскую клятву. И, возможно, эта клятва будет той основой, с которой они будут строить свою жизнь, с которой будут выбирать свою судьбу, и, уверен, что многие из них займут свое достойное место в армейском десантном строю. Вечная память героям 6-й роты, вечная память всем нашим погибшим десантникам. Вечная память всем, кто выполнил свой воинский долг до конца и отдал самое дорогое — свою жизнь».

Всем присутствующим Бабич пожелал мирного неба над головой, добра и счастья в семьях.

«Я хочу пожелать, чтобы как можно меньше у нас было печальных поводов собираться и как можно больше было поводов для того, чтобы встретиться и рассказать о той службе, которую проходили вместе, и напутствовать молодых людей, а самое главное — продолжить славные традиции ВДВ. И свое выступление я хочу закончить известным десантным девизом: «Никто, кроме нас». С праздником!»

Также к участникам торжественной церемонии обратилась мать Марка Евтюхина.

«Дорогие друзья. Нам, родителям погибших детей, очень сложно говорить о них в прошедшем времени. Говорят, что время лечит, — неправда. Может быть, это для кого-то и так, но для нас, потерявших своих сыновей, это очень-очень сложно.

Чтобы не забывали наших детей, по инициативе полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и исполняющего обязанности главы Марий Эл Александра Евстифеева сегодня будет открыт памятный бюст командира батальона, который погиб вместе со своей шестой ротой. На протяжении 17 лет 1 марта для нас — самая трагическая дата. И каждый год мы, родители, встречаемся на день памяти в городе Пскове. Там, откуда уходили в последний путь наши дети.

И сегодня мы хотим сказать большое спасибо Михаилу Викторовичу за то, что пригласили родителей шестой роты, которые проживают в ПФО. Вот они здесь присутствуют. Но также я бы хотела обратиться к мамам погибших ребят и в Афганской, и в Чеченских войнах. Сердце матери плачет одинаково. Неважно, на какой войне и в каких войсках погиб ее сын. Я хотела бы сказать большое-большое спасибо городу. И теперь я уверена, что в этот день всегда будут приходить сюда не только десантники, но и просто горожане, потому что помянуть погибших — это святое дело. Я хочу пожелать вам всем, и родителям погибших, и горожанам, всем крепкого здоровья, а Республике Марий Эл процветания и благополучия. Я уверена, что сегодня вокруг их командира Марка Евтюхина на небесах такое чистое небо. Они сегодня все в парадном строю перед вами. И я думаю, что нам с вами нужно обратиться к ним со словами:

Спасибо вам за ваш великой подвиг,

За честь страны, что так вам дорога,

За то, что, долг свой до конца исполнив,

Отечество спасли вы от врага. Светлая им память».

Марк Евтюхин — командир парашютно-десантного батальона 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной дивизии, гвардии подполковник.

Родился 1 мая 1964 года в Йошкар-Оле в семье военного строителя. Армейская жизнь прошла в составе Псковской дивизии ВДВ. За 13 лет Марк Евтюхин побывал во многих горячих точках, на его счету командировки в Киргизию, Азербайджан, Армению и Афганистан. Участвуя в миротворческих силах, Марк Евтюхин прошел суровую школу гражданской войны в Югославии.

Очередная командировка состоялась 29 февраля 2000 года. 6-я рота достигла высоты 776. По страшному стечению обстоятельств, этим же маршрутом навстречу 6-й роте шли отряды сепаратистов под командованием Басаева и Хаттаба численностью более 2 тыс. человек, прослушивая волну десантников.

Шедший впереди разведдозор вошел в боевое соприкосновение с боевиками. Утром 1 марта произошел один из самых известных и трагичных эпизодов второй чеченской войны. На высоте осталось только четыре гвардейца, способных держать оружие. В критический момент подполковник Евтюхин и артиллерийский корректировщик капитан Романов вызвали огонь артиллерии «На себя!». Через несколько минут отважный комбат был убит. Пожертвовав жизнью, десантники сорвали планы Хаттаба и Басаева выйти из окружения.

За мужество и героизм, проявленные в боях с террористами, йошкар-олинский десантник указом президента Российской Федерации был посмертно удостоен высшего звания Героя России.