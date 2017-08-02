Европейский университет в Санкт-Петербурге лишен лицензии

Санкт-Петербург, , 12:32 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) лишила Европейский университет в Санкт-Петербурге лицензии. Соответствующая информация размещена в среду, 2 августа, в реестре лицензий ведомства.

«Распоряжение о прекращении осуществления образовательной деятельности от 31.07.2017», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии Европейского университета в Санкт-Петербурге по требованию Рособрнадзора. В 2016 г. Рособрнадзор обнаружил в вузе многочисленные нарушения в ходе образовательной деятельности.

Университет отверг претензии Рособрнадзора, обжаловал решение арбитража в апелляционном порядке и предпринял другие усилия по сохранению лицензии, однако это не привело к успеху.

Европейский университет в Санкт-Петербурге — негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Он был учрежден в 1994 г. при активной поддержке мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и начал свою работу в 1996 г.

Читайте также: Европейский университет в Санкт-Петербурге хочет получить новую лицензию