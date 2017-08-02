Памфилова: эксперты обсудят варианты изменения муниципального фильтра

Москва, , 12:30 — REGNUM Варианты изменения муниципального фильтра на выборах должны быть рассмотрены на уровне экспертов, заявила 2 августа председатель Центризбиркома Элла Памфилова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уточняется, что соответствующая договоренность уже достигнута с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. В «нынешнем виде норму надо отменять».

«Мы договорились с Сергеем Кириенко, что я, как член рабочей группы, в ближайшее время соберу экспертов на площадке ЦИКа, чтобы подробно обсудить все возможные варианты, — сказала она. — Но я убеждена, и мою позицию поддерживают многие коллеги по ЦИКу, что норму о муниципальном фильтре в нынешнем виде надо отменять».

Памфилова разъяснила, что фильтр нужен, но не в существующей вариации. По ее мнению, должна действовать правовая норма, не убивающая реальную конкуренцию, когда с выборов снимают «неугодных оппонентов».

В ходе интервью Памфилова упомянула выборы в Бурятии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не прошедший муниципальный фильтр кандидат на пост главы Бурятии от КПРФ Вячеслав Мархаев подал иск в суд.

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