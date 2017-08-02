РФ присоединяется к Марракешскому договору о доступе слепых к произведениям

Москва, , 12:05 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о присоединении Российской Федерации к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Устанавливаются ограничения и исключения из авторского права в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию, позволяющие вносить необходимые изменения для изготовления экземпляров произведений в доступном формате, воспроизводить, распространять и доводить до всеобщего сведения произведения в форматах, доступных для них.

Одновременно прописывается возможность международного обмена произведениями в таких форматах посредством деятельности специально уполномоченных органов.

Положения Марракешского договора распространяются на произведения в форме текста, нотной записи или связанных с ними иллюстраций, опубликованные или другим образом доведенные до всеобщего сведения с помощью любых средств информации, включая аудиокниги.

Присоединение России к Марракешскому договору направлено на расширение возможности доступа к книгам, журналам, учебным материалам, созданным в специальных форматах, а также призвано способствовать международному обмену экземплярами таких произведений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Марракешский договор принят на Дипломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности в Марракеше (Марокко) 27 июня 2013 года.