Хуснуллин: Жители пятиэтажек Москвы решали судьбу своих квартир сами

Москва, , 11:59 — REGNUM Жители пятиэтажек Москвы, которые поддержали программу реновации, решали судьбу своих квартир сами. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин в эфире «Вестей ФМ».

По его словам, 90% граждан, согласно итогам голосования, поддержали данную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно программе реновации жилого фонда российской столицы, пятиэтажные дома, которые попадают под первую индустриальную стройку 1957−1968 годов, должны быть снесены, а жившие в них люди — расселены в другое жилье.

Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее также уточнил, что попадающие под реновацию здания не подлежат капитальному ремонту.

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