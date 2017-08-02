Тумусов: Опасное лобби мешает принятию антитабачной концепции госполитики

Москва, , 11:37 — REGNUM Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов («Справедливая Россия») обвиняет табачное лобби в том, что антитабачная концепция Минздрава проходит согласование с боем, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы — резонансный документ, направленный на снижение к 2025 году потребления табака в стране. Он предполагает, в частности, поэтапное повышение налога на сигареты и табак, акцизов на табачную продукцию, и целый ряд ограничительных мер для курильщиков и производителей.

Тумусов выразил сожаление, что Минздрав отказался включать лекарства от курения в список жизненно необходимых препаратов.

«Не знаю, что здесь сыграло свою роль — табачное лобби или экономические соображения, но рано или поздно мы к этой мере, думаю, все равно придем», — полагает депутат.

По мнению парламентария, «антитабачная концепция Минздрава — документ, который проходит согласования с боем».

«Если вы следите за ее судьбой или хотя бы посмотрите по новостям за последние месяцы, то увидите, что они одна бумага в правительстве, кроме, разве что, «пакета Яровой», не вызывала таких бурных споров. А все почему? — Как раз потому что у нас существует совершенно реальное табачное лобби. Не полумифическое педофильское, не происки «западных партнеров», а вот такое — по-настоящему эффективное и очень опасное», — отметил Тумусов в соцсети.

«Табачному бизнесу (не будем показывать пальцем, кто им занимается в «Единой России», имя общеизвестно) выгодно, чтобы россияне продолжали курить. А что уж там будет с их здоровьем — это забота государства. То есть прибыль идет в свой карман, а убытки оплатят граждане. Идеальная бизнес-схема, которую Минздрав и пытается сломать все это время, в чем я помогаю ему по мере сил», — констатировал депутат.

Между тем Минздрав надеется закончить согласование проекта антитабачной концепции в ближайший месяц и внести документ в правительство к концу августа, заявила накануне министр здравоохранения Вероника Скворцова.