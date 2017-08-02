Пропавшая туристка из КНР была замечена местными жителями в Японии

Саппоро, Япония, , 11:33 — REGNUM Сразу несколько местных жителей сообщили о том, что они видели девушку, похожую на разыскиваемую 27-летнюю туристку из Китая. Жительница КНР была замечена неподалеку от озера Акан в пригороде Кусиро на острове Хоккайдо.

Девушка была замечена несколько раз примерно в одном и том же месте в разные дни, что позволяет правоохранительным органам сделать вывод, что Вэй Цюцзе живет где-то неподалеку. В указанный район была направлена полицейская бригада, которая прочесывает местность с собаками и проверяет близлежащие дома, пишет «Чжунго синьвэнь».

Генеральный консул КНР в Японии Сунь Чжэнюн отправился на Хоккайдо для координации действий местной полиции. В гостиничном номере Вэй Цюцзе оставила свои вещи, а также письмо, в котором девушка выразила благодарность родителям и попрощалась с близкими. Отец пропавшей подтвердил, что письмо было написано его дочерью.

Поиски пропавшей туристки из КНР продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 июля Генеральное консульство КНР в Саппоро подтвердило информацию об исчезновении гражданки КНР 27-летней Вэй Цюцзе, которая прибыла в Японию 18 июля. Последний раз девушку видели 22 июня в гостинице на острове Хоккайдо.

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