Вера ни при чём: правительство Зауралья пояснило закрытие лагеря баптистов

Курган, , 11:21 — REGNUM В Курганской области обнаружен детский палаточный лагерь баптистов. В лагере в антисанитарных условиях находилось 47 детей подросткового возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

После проверки дети были отправлены к родителям в Курганскую, Челябинскую и Тюменскую области.

Отметим, что несанкционированное место отдыха детей обнаружила межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Курганского региона.

Дети жили в походных палатках по распорядку дня — подъем в 6:00, отбой в 22:00 часа. Роспотребнадзор не получал уведомления об открытии лагеря. Участок с палатками не охранялся, территория не была огорожена. На место отдыха детей мог попасть любой проезжающий мимо, поясняют в пресс-службе губернатора Курганской области. То есть не были соблюдены элементарные антикриминальные нормы. Как и санитарные, и противопожарные.

Религиозная направленность лагеря не является причиной его закрытия, отмечают в правительстве Зауралья.

«В регионе существует официальный реестр, в который занесены сведения обо всех желающих организовывать детский отдых. Но при этом все организации и компании, независимо от их формы собственности, соблюдают все требования санитарного законодательства, антитеррористической и пожарной защищенности», — заявил заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Александр Карпов.

Напомним, в 2016 году на Ямале также закрыли детский лагерь объединения церквей евангельских христиан-баптистов.

В лагере были выявлены нарушения правил безопасности и санитарных норм. Детская игровая площадка располагалась рядом со стройплощадкой, где находились кислородные баллоны и сосуд с керосином. Батут и тарзанка были оборудованы без соблюдения правил безопасности.

В лагере, где находились 43 ребёнка от шести до 16 лет, отсутствовал медработник. Не было санитарных книжек и у воспитателей, среди которых оказались иностранцы — граждане Украины и США. Данный лагерь являлся стихийным: организаторы не согласовывали его с Роспотребнадзором.

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