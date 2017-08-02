Залечили: в больнице Челябинска едва не погибла девочка

Челябинск, , 11:13 — REGNUM В Челябинске едва не погибла 11-летняя девочка. Только вмешательство сотрудников другого медицинского учреждения позволило спасти жизнь ребёнка.

ЧП случилось в городской больнице №9. Девочку лечили там с 12 по 25 июля. При этом изначальный диагноз медиков оказался неправильный. При этом, по данным местных СМИ, медики отказались делать ей УЗИ, которое могло бы подтвердить или опровергнуть диагноз.

Позднее выяснилось, что у ребёнка аппендицит, уже переросший в перитонит. Ещё немного, и девочка могла бы не выжить. Уже другие врачи срочно сделали ей операцию по удалению аппендикса.

Родственница ребёнка обратилась в правоохранительные органы. Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту халатности. Но теперь и следователям предстоит отвечать перед высшим руководством. Глава СКР Александр Бастрыкин посчитал, что они не вовремя отреагировали на заявление о нарушении закона. Кстати, уголовное дело было возбуждено после вмешательства Бастрыкина.

Сейчас сотрудники центрального аппарата СКР будут выяснять, чем вызвана задержка с возбуждением уголовного дела. Последуют ли за этим кадровые решения, покажет время.

В самой больнице корреспонденту ИА REGNUM пока не прокомментировали ситуацию.