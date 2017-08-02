Приморье и Якутия лидируют по числу агломераций на дальневосточных гектарах

Владивосток, , 13:20 — REGNUM На Дальнем Востоке к сегодняшнему дню, 2 августа, в безвозмездное пользование гражданам передано 25,9 тыс. земельных участков. Несмотря на то, что Приморье является самым популярным регионом по количеству заявок, больше всего дальневосточных гектаров выделено в соседнем Хабаровском крае — свыше 6 тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Минвостокразвития РФ, всего на получение дальневосточных гектаров подано 98,4 тыс. заявок, почти 39 тыс. приходится на Приморский край. В безвозмездное пользование гражданам выделили 25,9 тыс. участков, в том числе более 6,1 тыс. на территории Хабаровского края и более 4,7 тыс. в Приморье.

Вместе с тем, Приморский край лидирует по числу агломераций на дальневосточных гектарах — из 53 скоплений на регион приходится 22. На втором месте с 11 агломерациями находится Якутия. В Сахалинской области — 8, в Хабаровском крае — 7, в Амурской области и на Камчатке — по 2 агломерации, в Еврейской автономии — 1 агломерация.

Заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин добавил, что в Хабаровском крае около сёл Свечино и Кругликово, также на Сахалине близ Долинского и Корсаковского городских округов на 4 агломерациях создадут новые населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в федеральный закон, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным, откроют свыше 120 млн дальневосточных гектаров. Площадь запретных зон сократится на 20%. Значительней всего площадь закрытых территорий сократится на Чукотке — в 10 раз. В 3 раза увеличится площадь земель в ЕАО, почти в 2 раза — на Камчатке.