Красную площадь в Рыбинске Ярославской области оформили в стиле XIX века

Рыбинск, Ярославская область, , 10:53 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области закончено благоустройство Красной площади в стиле XIX века. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Красная площадь в Рыбинске приобрела старинный вид. Собственники и арендаторы зданий привели в порядок фасады, сделали вывески с дореволюционной орфографией. Брусчатка, старинные фонари, газоны — новые элементы обустроенной площади. Без изменений остался монумент в центре площади — памятник Владимиру Ленину.

Одной из достопримечательностей новой площади, наряду со стилистическим решением, станет трактир с названием «Гиляровский» (писатель Владимир Гиляровский описал Рыбинск в книге «Мои скитания»). Площадь вымощена натуральным камнем.

«Этот объект — результат труда большого числа людей, которых удалось объединить для решения важной для города задачи — благоустройства исторической территории Рыбинска. Мощение выполнено за счет бюджетных средств. Муниципальные предприятия — МУП «Водоканал», МУП «Теплоэнерго», «Горэлектросеть» за свой счет заменили коммуникации», — сказал первый заместитель главы администрации города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Официально открытие площади состоится в день города Рыбинска 5 августа.