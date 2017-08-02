Молодежная палата Калуги организовала фотовыставку-конкурс о родном городе

Калуга, , 10:54 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 1 августа посетил фотовыставку-конкурс «Калуга глазами молодёжи», организованную членами Молодёжной палаты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В выставке приняли участие жители Калуги и Калужской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые прошли по результатам интернет — голосования во второй этап. Из 226 фоторабот были отобраны всего 40 поектов, которые продолжили участие и поборются в конкурсе за место победителя в одной из пяти номинаций. Награждение победителей конкурса состоится накануне празднования Дня города — 24 августа.

«Представленные на выставке работы вызвали у меня массу положительных эмоций, — заявил Александр Иванов. — Авторам удалось запечатлеть самые красивые места Калуги. Столь большое количество участников говорит о неподдельном интересе, который этот проект вызвал у калужской молодёжи, уверен, что совместными усилиями мы сможем сохранить и преумножить красоту нашего города»

Глава городского самоуправления поблагодарил членов Молодёжной палаты, принимавших участие в организации выставки.

«Молодёжная палата нового созыва проявляет высокую активность, — подчеркнул Александр Иванов. — Ранее членами Молодёжной палаты была организована выставка-конкурс «Молодой художник-2017», ребята принимали участие в подготовке культурно-спортивного праздника «Герои нашего времени», много внимания они уделяют детям, воспитывающимся в социальных приютах и детских домах, активно участвуют в деятельности волонтёрского движения, проводят субботники и экологические мероприятия. Депутаты городской думы Калуги всячески поддерживают начинания своих молодых коллег».