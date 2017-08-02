Перед уходом на пенсию принц Филипп посетит последнее мероприятие

Лондон, , 10:45 — REGNUM

Британский принц Филипп в последний раз примет участие в официальном мероприятии, прежде чем отойти от активной публичной деятельности, сообщает Reuters.

Последним мероприятием принца, который является генерал-капитаномкоролевской морской пехоты страны Соединенного Королевства, станет парад этого рода войск, которыйпройдет в Букингемском дворце.

Это событие станет последним в череде из более чем 22 тыс. событий, которые 96-летнийсупруг королевы Елизаветы принимал лично за прошедшие 65 лет.

По информации, распространенной Букингемским дворцом, принц Филипп, также известный как герцог Эдинбургский, может впоследствии по собственному желанию принимать участие в совместных с супругой мероприятиях.

В свою очередь, королева Елизавета, отпраздновавшая свой 91-й день рождения, считается самым старым правителем. Несмотря на уход супруга на пенсию, она продолжит выполнять официальную программу.