Кандидатуру Филипповой на пост главы нацпарка в Сочи предложило Минприроды

Москва, , 10:43 — REGNUM Временное назначение Дарьи Филипповой, дочери сестры вице-премьера Дмитрия Рогозина, на должность директора Сочинского национального парка проведено по инициативе Минприроды, пишет 2 августа газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный источник в аппарате российского правительства.

По словам источника, отправленным в отставку Николаем Пеньковским в министерстве были не довольны уже давно. Пеньковский не собирался уходить с должности и даже получил поддержку «краснодарских силовиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Минприроды сообщили, что рассматривает кандидатуру нового директора Сочинского национального парка. По словам заместитель российского министра природных ресурсов и экологии Мурада Керимова, сейчас в администрации нацпарка действует временное, антикризисное управление.

Причиной перемен в руководстве организации стали выявленные Счетной палатой нарушения — такие как нецелевого расходования бюджетных денег. Кроме того, Пеньковский в СМИ протранслировал несоответствующую действительности информацию.

Сейчас исполняющим обязанности директора нацпарке назначена Дарья Филиппова.

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