286 стихийных мусорных свалок обошлись бюджету Калуги в 3 млн рублей

Калуга, , 10:44 — REGNUM 286 несанкционированных свалок было выявлено на территории Калуги в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра. По данным ведомства, в настоящее время уже вывезено порядка 4000 куб. м мусора, а сумма, потраченная из бюджета с начала года на ликвидацию свалок, превысила 3 млн рублей.

Крупные свалки в весенне-летний период были ликвидированы на 3-м Академическом проезде, в оврагах по улицам Гурьянова, Л. Толстого, 2-му Карьерному переулку. Кроме того, снесены сгоревшие сараи с последующей планировкой территории в пригородном поселке Куровской и на Турынинской улице.

Как заявили в городской управе, главная проблема образования стихийных свалок — это нежелание жителей тратить средства на утилизацию отходов в соответствии с установленными законом способами, так как в городе достаточное количество мест сбора ТБО, урн и организаций, с которыми можно заключить договоры на вывоз мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , на территории Калужской области запущен проект «Генеральная уборка» — интерактивная карта свалок. По состоянию на 1 июня 2017 года на карту нанесены данные о 201 свалке, 36 объектов уже ликвидированы.

Напомним, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. В 2016 году прокурорами выявлено более 50 несанкционированных свалок. В суды были направлены исковые заявления к местным администрациям с требованиями ликвидировать мусор.

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