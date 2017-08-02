Высокопоставленный антикоррупционер исключен из КПК за взяточничество

Пекин, , 10:08 — REGNUM Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР опубликовала заявление, согласно которому бывший замглавы антикоррупционной комиссии Чжан Хуавэй был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) за неоднократное нарушение трудовой дисциплины и кодекса КПК.

Внутреннее расследование в отношении Чжан Хуавэя было инициировано Центральным комитетом КПК в конце 2016 года. В ходе проверки было установлено, что высокопоставленный антикоррупционный чиновник сам неоднократно получал взятки и дорогие подарки, строго нарушал дисциплину, вмешивался в работу проверяемых им учреждений и препятствовал проведению расследований в отношении отдельных лиц, пишет «Жэньминь жибао».

Чжан возглавлял сразу несколько крупных антикоррупционных проверок, в том числе инспекцию Главного спортивного управления КНР и корпорации Huadian. Власти КНР приняли решение еще раз проверить данные структуры на предмет взяточничества.

Все незаконно нажитое имущество экс-чиновника будет конфисковано, а сам Чжан Хуавэй предстанет перед судом. Бывшему чиновнику грозит высшая мера наказания, которая может быть заменена на пожизненное заключение в случае, если подсудимый будет активно сотрудничать со следствием и раскается в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Китае началось расследование в отношении бывшего главы государственного управления по контролю за безопасностью на производстве Ян Хуаньнина.

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