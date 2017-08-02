Ветхое жильё или будущий «Старый город»?: якутяне просят разобраться Путина

Якутск, , 10:10 — REGNUM Жители квартала 55 А в Якутске написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят разрешить ситуацию вокруг домов, где они живут. Дело в том, что изначально неблагоустроенные здания уже пришли в ветхое состояние, но их не расселяют, потому что намерены воссоздать историческую часть столицы Якутии к 2032 году. Люди устали ждать и написали главе государства, текст обращения размещён в блогах.

Идея создать «Якутск — старый город» была озвучена властями Якутска ещё около 10 лет назад, тогда же было наложено ограничение на использование земли под домами, из которых он будет состоять.

«Меняются главы города, состав администрации, реализация идеи продвигается крайне медленно. В июне 2017 года был принят проект «Старый город», программа его реализации рассчитана до 2032 года. Стоимость проекта без учёта выкупа строений и земельных участков у собственников составила 1,8 млрд рублей в ценах 2016 года. Никакой экономической обоснованности проекта не предоставлено, предполагаемые инвесторы отсутствуют, бюджет города не предусматривает таких затрат. Коммерческим структурам делать такие вложения в одноэтажные деревянные строения нецелесообразно с точки зрения материальной выгоды», — описали ситуацию президенту жители Якутска.

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Они также рассказали, что пока власти города думают, как реализовать проект воссоздания исторической части города, призванные стать основой проекта дома ветшают, гниют и приходят в негодность: «В домах сырость, вода выступает на полу, запах плесени». Живущие в таких зданиях люди болеют, их здоровье слабеет, а продать свои дома и участки из-за наложенных властями ограничений они не могут, как и построить новое жильё на месте старого.

«Просим всесторонне изучить и проверить ситуацию вокруг нашего квартала, оказать помощь жителям домов в полноценном владении и распоряжении своим имуществом или же скорейшем решении вопроса о его выкупе со стороны органов, налагающим ограничения на использования», — обратились люди к Владимиру Путину.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске очень остро стоит проблема ветхих и неблагоустроенных домов. По данным депутата гордумы столицы республики, тысячи горожан вынуждены жить в старых деревянных многоквартирных домах, в которых нет ни канализации, ни тёплых туалетов, вместо этого — ведёрно-выносная система. Жить в таких домах уже практически невозможно, почти у всех них износ 100%, многие просто топит, в стенах трещины, сваи гниют.

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