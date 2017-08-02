На 85-м уровне Останкинской башни для посетителей открыт балкон

Москва, , 09:53 — REGNUM Смотровая площадка на Останкинской башне, расположенная на высоте 85 метров, заработала для посетителей, она станет частью технического маршрута экскурсий, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Смотровая площадка оборудована на техническом балконе, куда раньше могли заходить только специалисты-метеорологи. Одновременно на площадке смогут находиться до 10 посетителей.

Чтобы обеспечить безопасность туристов, им будут раздаваться защитные каски. Также для безопасности площадку дополнительно обнесли защитной металлоконструкцией.

Выйдя на балкон, посетители смогут увидеть одну из 21 метеорей — опору с датчиками, измеряющими направление ветра, его скорость, а также температуру и влажность воздуха. С балкона можно будет увидеть Ботанический сад, телецентр «Останкино» и деловой центр «Москва-Сити».

Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году.