Интернет-зависимости, игрушки-монстры: в Татарии принята «дорожная карта»

Казань, , 09:46 — REGNUM

В Татарии до 2019 года обеспечивать информационную безопасность детей в медиапространстве планируют по «дорожной карте». Ежеквартально профильные ведомства будут отчитываться об исполнении «карты» в Минобрнауки Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

До конца 2017 года в республике планируют доработать законодательство в части блокирования негативного контента в сети Интернет, дополнить перечень видов информации, причиняющих вред здоровью и развитию детей. В частности, в «дорожной карте» в число подобной информации отнесены игрушки-монстры, сувенирная продукция и детские аксессуары с негативной знаково-познавательной атрибутикой. Также планируется разработать единые методики профилактики нехимических зависимостей. В рамках «дорожной карты» планируется ежеквартально проводить мониторинговые исследования интернет-зависимости у обучающихся общеобразовательных организаций.

Для родителей ежеквартально планируется организовывать всеобуч по вопросам информационной безопасности детей, а также для повышения их медиаграмотности.

«Дорожная карта» предполагает создание «Детской общественной приёмной», проведение для школьников единого урока безопасности в сети Интернет. В библиотеках республики пройдут книжные выставки «Будем лично общаться!», «Если вы попали в «паутину». Прокуратура региона, со своей стороны, будет вести более активный контроль и блокирование информации о способах суицида, экстремизме, в том числе в соцсетях и через операторов сотовой связи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в рамках саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2017» в Казани представители СМИ из разных стран обсудили профилактику экстремизма в социальных сетях.

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В рамках мероприятия были подняты вопросы радикальных организаций и вовлечения в их работу молодёжи в России. Выступая с докладом «Как радикалы используют протестные настроения молодёжи», журналист «Новых известий» Саид-Эмин Бицоев отметил, что у нынешних пропагандистов экстремизма появились высокие коммуникационные возможности и доступ к ним.