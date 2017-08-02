Воды нет, а кишечная палочка есть: под Астраханью работало опасное кафе

Астрахань, , 09:41 — REGNUM В Астраханской области в одном из заведений общепита жители и гости города могли легко «подцепить» кишечную палочку. Как выяснилось, здесь готовили и подавали посетителям блюда с нарушением санитарных норм и требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM 2 августа.

Проверка показала, что в пункте общественного питания было недостаточно моек и столов, а замороженная продукция перед приготовлением несколько раз размораживалась. В общепите полностью отсутствовало водоснабжение. Кроме того, в кафе была обнаружена кишечная палочка. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью посетителей заведения.

В настоящее время опасное заведение закрыто, помещение опечатано. Исполнительное производство об административном приостановлении деятельности кафе было возбуждено Ахтубинским районным отделом судебных приставов УФССП России по Астраханской области.

Ахтубинский районный суд признал владельца общепита виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. По решению служителей Фемиды, работа кафе приостановлена на 45 суток.

Чтобы снова начать работать, руководству общепита придётся устранить все выявленные нарушения.

Напомним, осенью 2016 года уровень сервиса и качества услуг в различных заведения Астрахани проверяла съемочная группа программы «Ревизорро». Так, например, в ресторане «Поплавок» специалисты нашли грязную кухню, поваров без головных уборов, продукты плохого качества.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года в Астрахани было возбуждено уголовное дело о массовом отравлении детей. Судить за преступление будут администратора кафе, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, где и произошло ЧП. Его обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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