Тюменские дольщики добились внимания властей

Тюмень, , 09:48 — REGNUM В Тюменской области застройщики больше не смогут бесконтрольно использовать средства дольщиков. В регионе развернулась кампания по предупреждению граждан о рисках участия в долевом строительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Количество людей, пострадавших от недобросовестных застройщиков, согласно официальным спискам, составляет в Тюменской области 310 человек. Не завершено строительство пяти объектов с привлечением средств граждан: четыре в Тюмени и один — в Тюменском районе.

Зампредседателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Тюменской области, представитель ЕР Эрнест Валеев заявил, что в июле Госдума РФ приняла федеральный закон о публично-правовой компании по защите прав дольщиков. Новая структура развернет свою деятельность в полную силу не позднее ноября.

«Преобразование фонда защиты прав участников долевого строительства в публично-правовую компанию позволяет сделать ее деятельность более прозрачной путем включения в состав наблюдательного совета представителей Федерального собрания РФ и проведения непременного ежегодного аудита», — пояснил Эрнест Валеев.

Средства фонда защиты прав дольщиков будут формироваться за счет отчислений компаний-застройщиков 1,2% от цены договора долевого участия. Эти деньги, в случае банкротства застройщика, пойдут на выплату компенсаций дольщикам или на завершение строительства домов, отмечает парламентарий.

«Сбор средств на долевое строительство будет возможен лишь через уполномоченные банки, по отдельным счетам. Средства дольщиков будут «окрашены», то есть их можно будет расходовать только на строительство жилья. Подобная схема действует при финансировании государственного оборонного заказа», — заявил Эрнест Валеев.

Правительству Тюменской области совместно с областной прокуратурой с 2010 года удалось восстановить нарушенные права около пяти тысяч дольщиков. Люди получили либо квартиры, либо компенсации, утверждает Эрнест Валеев.

Первый заместитель председателя Тюменской облдумы Андрей Артюхов добавил, что сегодня в Тюменской области работает 71 застройщик, строится по долевому участию граждан 182 многоквартирных дома, заключено почти 9,5 тысячи договоров на общую сумму 32 миллиарда рублей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области, 3 августа прокурор Владимир Владимиров проведёт личный прием пострадавших от недобросовестных застройщиков.

С 2012 года в Тюменской области, по словам прокурора, было возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества на рынке долевого строительства жилья. Речь шла об объектах ЗАО «МДС-Групп», ЗАО «Сиб-Инвест», ИФСК «Домостроитель», ООО «ЛюМаксИнжиниринг» и других.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, дольщики Тюмени добивались своего жилья на прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году. Они жаловались главе государства на затянувшиеся расследования уголовных дел против недобросовестных застройщиков. Также дольщики выходили на пикеты.

Один из тюменцев обратился Владимиру Путину с просьбой разработать механизм финансирования завершения долгостроев и решить проблему обманутых дольщиков родного города.

«Мой номер 93 в «Реестре обманутых дольщиков по Тюменской области», — написал в своем обращении Сергей. — Администрация Тюменской области отказывается финансировать завершение долгостроев, объясняя это отсутствием ответственности государственных органов за коммерческие сделки в области строительства жилья. Однако в то же время, согласно существующему законодательства, госорганы ответственны за выдачу разрешений на строительство коммерческим организациям и за контроль за долевым участием граждан в строительстве жилья».

Прокуратура оправдывалась, сообщая, что «длительность расследования вызвана большим количеством потерпевших и следственных действий, а также сложностью проводимых экспертиз».

Однако, если в 2016 году было возбуждено лишь четыре уголовных дела против недобросовестных застройщиков, то через год, в 2017-м их уже 13.

«Прокуратурой реализуется комплекс мер по ведению реестра проблемных домов. Каждый дом на особом контроле, на каждый имеется соответствующее «досье» реестра уголовных дел и материалов процессуальных проверок. Обеспечен обмен информацией с уполномоченными органами власти. Систематически проходят заседания созданной в прокуратуре области межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства жилья с заслушиванием руководителей организаций — застройщиков многоквартирных домов, а также их учредителей», — заявляет прокурор Тюменской области Владимир Владимиров.

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