Тайфун Noru может обрушиться на Приморский край

Владивосток, , 08:42 — REGNUM Тайфун Noru, который в ближайшее время может подойти к Приморью, может вызвать подъемы рек в регионе до трех метров, подтопление дорог и населенных пунктов. Об этом сообщили в Примгидромете.

«Сейчас специалистами продолжается расчет траектории смещения тайфуна NORU, для более точного определения периода и степени влияния тайфуна на Приморский край, — говорится в сообщении. — В ближайшие дни будет дано официальное штормовое предупреждение с видами и критериями ожидаемых опасных явлений».

В Примгидромете предупредили, что из-за разгула стихии в регионе может произойти подъем уровня рек до трех метров, кроме того, некоторые автомобильные дороги и вовсе могут быть затоплены.

«Жителям и гостям Приморья стоит скорректировать свои планы на период возможного влияния тайфуна (8−10 августа), — говорится в сообщении. — Если есть возможность отказаться от дальних поездок в эти дни, то лучше их отложить».

Также местным жителям напомнили о том, что при возникновении реальной угрозы нужно быть готовым к оперативной эвакуации.