Тысячи ярославцев пришли на открытие нового фонтана

Ярославль, , 08:33 — REGNUM Вечером 1 августа в Ярославле был открыт новый светомузыкальный фонтан на площади Юности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Фонтан диаметром 18 метров устроен без чаши, между струй могут ходить пешеходы. Высота струй достигает 7 метров, светомузыкальное шоу можно наблюдать дважды в день в вечернее время. У фонтана звучит классическая музыка: произведения Глинки, Чайковского, Дунаевского, Хачатуряна.

Открытие фонтана вызвало большой ажиотаж: площадь была заполнена людьми, которых собралось несколько тысяч человек. Новый объект открывали врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

«Вы, конечно, помните, каким неухоженным было это место совсем недавно. Подобный пустырь в самом центре совсем не украш­ал столицу «Золотого кольца». За два месяца сп­ециалисты не только построили здесь этот красивый фонтан, но и изменили оформлен­ие. Скоро завершатся раб­оты по реконструкц­ии центра Ярославля. И уже осенью улицы Зоны ЮНЕ­СКО откроются нам во всём своём великоле­пии», — сказал на церемонии открытия Дмитрий Миронов.

Помимо строительства нового фонтана, была благоустроена вся территория площади Юности, в том числе засыпан старый фонтан, построенный в 1983 году. Ярославцы положительно оценили новую городскую достопримечательность.