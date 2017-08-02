Глава Калмыкии пообещал искоренить поборы в школах

Элиста, , 08:21 — REGNUM Родителям учеников школ Калмыкии не придётся больше «скидываться» на покупку парт для классов, где учатся их дети. Об этом глава Калмыкии Алексей Орлов заявил в ходе онлайн-трансляции, комментируя жалобу жительницы Элисты Ларисы Якуповой о том, что в школе родителей попросили приобрести за свой счёт парты для класса, передаёт ИА REGNUM 2 августа.

Напомним, женщина ранее обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Затем этот вопрос глава российского государства поднял уже на встрече с главой Калмыкии, которая состоялась 31 июля в Кремле.

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СК проверит ситуацию с партами в школах Калмыкии

Алексей Орлов рассказал, что Лариса Якупова побывала у него на приёме. На встрече, в которой приняли участие и министр образования республики, и глава администрации Элисты, выяснилось, что родители первого класса школы № 12 собирали деньги на приобретение ростовых парт.

«Как я узнал, родители решили добровольно помочь в снабжении класса партами, она (Лариса Якупова — прим.ИА REGNUM) оказалась единственной, кто отказался, — сказал Алексей Орлов. — Я считаю, что она поступила правильно, и это было единственное разумное и верное решение».

По его словам, сегодня многое можно говорить о том, как родители учеников помогают школам, но в первую очередь «это должна быть добровольная помощь».

«Родители могут помочь украсить класс, повесить красивую картину, разбить цветник, но не более. Что касается бесплатных учебных пособий, обеспечения учебного процесс — парты, доски, компьютерное обеспечение — всё это лежит на плечах государства, — отметил глава субъекта РФ. — Это наша обязанность, меня и моих коллег, обеспечивать бесплатное образование, гарантированное Конституцией РФ».

И это будет сделано до 1 сентября 2017 года, пообещал глава степной республики. Ростовыми партами обеспечат все 160 с лишним школ Калмыкии. Орлов также заверил, что республика на все 100% обеспечит учащихся обязательными учебными пособиями.

«Мы начали этот процесс в прошлом году, и дальше мы это продолжим. Единичные срывы возможны, но и эту проблему мы будем решать в текущем оперативном режиме», — пообещал Алесей Орлов, добавив, что «безусловно, то, что произошло в Калмыкии и, может быть, происходит и по-прежнему на сегодняшний день, должно быть искоренено немедленно».

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с главой Калмыкии, в ходе которой Алексей Орлов доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономическом развитии республики, глава российского государства заявил, что покупка парты — это «что-то новенькое», чего он «никогда не видел и не слышал». Путин поручил главе Калмыкии лично разобраться с ситуацией. Ранее проверкой этой информации занялся следственный комитет.

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