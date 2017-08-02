Васильева: успеваемость школьников спасут бесплатные игры в шахматы

Москва, , 08:20 — REGNUM Повсеместная игра в шахматы в российских школах будет иметь положительный эффект, заявила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью газете «Известия».

"Кроме того, я убеждена, что в школе должны играть в шахматы», — сказала она.

Васильева сослалась на статистические данные, которые говорят в пользу такой идеи как шахматы в школе.

«В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35−40%, — сказала она. — Эта интеллектуальная игра развивает ребенка».

Министр пояснила, что есть хорошие методики, позволяющие учителям начальных классов самостоятельно научиться играть, после чего научить ребят.

Играть в шахматы ребята будут во внеурочное время, а занятия должны быть бесплатными — как и литературные, музыкальные и спортивные кружки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском министерстве образования и науки прошла встреча Васильевой и президента Международной Шахматной Федерации Кирсана Илюмжинова. На этой встрече министр сказала, что шахматы в школе следует ввести в обязательном порядке.

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