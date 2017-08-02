В РПЦ согласились с правом верующих выйти на Молитвенное стояние

Москва, , 08:19 — REGNUM Заместитель председателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил о праве православных активистов выразить свое несогласие с фильмом режиссера Алексея Учителя «Матильда» в форме, не противоречащей законодательству РФ.

Так он прокомментировал Молитвенное стояние против фильма «Матильда» прошло на территории Московского храма Воскресения Христова в Кадашах. По словам Кипшидзе, верующие могут это делать, если действия не противоречат российскому законодательству и не оскорбляет чувств и прав других лиц.

«Мы не видим в этом ничего предосудительного, если это будет оставаться в рамках гражданского законодательства», — цитирует Кипшидзе РБК.

Представитель РПЦ также согласился с тем, что новая работа режиссера «вызывает несогласие у некоторой части православной общественности».

Напомним, 1 августа в Москве на территории храма Воскресения Христова в Кадашах прошло «молитвенное стояние» против фильма «Матильда». По данным СМИ, на него пришли около 500 человек.

На акцию не пришла активно за нее агитировавшая депутат Госдумы («Единая Россия») Наталья Поклонская. На своей странице в соцсети «Вконтакте» она призвала 31 июля всех православных и лично самого режиссера Алексея Учителя принять участие в проведении молитвенного стояния. Участники стояния молились «за вразумление создателей такого кино».