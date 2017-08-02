День ВДВ в Москве: Литургия, концерт и праздник в парках

Москва, , 07:42 — REGNUM В День Воздушно-десантных войск в Москве безопасность будут обеспечивать около 1,5 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, они будут дежурить на улицах города, сообщили в пресс-службу полиции Москвы.

За порядком будут следить более 800 полицейских и около 650 сотрудников Росгвардии. В Москве 2 августа запланированы несколько мероприятий: начнется празднование с божественной литургии в Храме Ильи Пророка — небесного покровителя ВДВ.

Затем состоятся возложение цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади и крестный ход от улицы Ильинка до Красной площади.

На Васильевском спуске Красной площади пройдет праздничный концерт. Наряду с официальными мероприятиями бывшие десантники традиционно встретятся в столичных парках: «Сокольниках», «Измайлове», парке Горького, а также на ВДНХ и на Поклонной горе.

В наступающим Днем ВДВ десантников уже поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 2 августа считается датой основания ВДВ — в 1930 году под Воронежем впервые из самолета на парашютах в тылу условного врага высадилось десантное подразделение из 12 военных.

Всего за время существования в воздушно-десантных войсках отслужило более 1 млн человек. В настоящее время в этом виде войск служат более 40 тыс. человек.